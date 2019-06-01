«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Счет в игре точным ударом с 11-метровой отметки на 2-й минуте игры открыл египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. В концовке матча форвард «красных» Дивок Ориги удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, «Ливерпуль» шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда выигрывала турнир в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. По этому показателю английский клуб вышел на третье место, обойдя «Баварию» на счету которой пять побед. Чаще «Ливерпуля» в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский «Реал» (13) и итальянский «Милан» (7).

Отметим, что для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первая победа в Лиге чемпионов. Ранее наивысшим достижением 51-летнего немецкого специалиста было участие в двух финалах главного клубного европейского турнира («Бавария» (1:2), сезон-2012/13 и «Реал» (1:3), сезон-2017/18).

Лига чемпионов

Финал

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» - 0:2 (0:1).

Гол: 0:1 – Салах (2, пен.), 0:2 – Ориги (87).

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).