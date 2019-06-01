«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 июня 2019 23:57Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Тоттенхэмом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Счет в игре точным ударом с 11-метровой отметки на 2-й минуте игры открыл египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. В концовке матча форвард «красных» Дивок Ориги удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, «Ливерпуль» шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда выигрывала турнир в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. По этому показателю английский клуб вышел на третье место, обойдя «Баварию» на счету которой пять побед. Чаще «Ливерпуля» в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский «Реал» (13) и итальянский «Милан» (7).

Отметим, что для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первая победа в Лиге чемпионов. Ранее наивысшим достижением 51-летнего немецкого специалиста было участие в двух финалах главного клубного европейского турнира («Бавария» (1:2), сезон-2012/13 и «Реал» (1:3), сезон-2017/18).

Лига чемпионов
Финал

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» - 0:2 (0:1).

Гол: 0:1 – Салах (2, пен.), 0:2 – Ориги (87).

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

02/06 00:33Футбол
Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0.  
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
28/05 23:00Хоккей
Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.
28/05 18:30Теннис
Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
02/06 00:04Футбол
Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео)Пенальти, который решил исход финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», вызывает огромные вопросы.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/05 19:45Теннис
«Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.
01/06 15:11Футбол
Антон Миранчук: Я за Клоппа - он живой!Атакующий полузащитник московского «Локомотива» ответил на вопросы журналистов после субботней тренировки сборной России, продолжающей подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипром (Нижний Новгород, 11 июня).
02/06 00:20Футбол
Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
01/06 15:02Футбол
Что происходило в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовВесь день в Мадриде мы наблюдали за пиршеством болельщиков перед финалом Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
01/06 23:52Футбол
Голы Салаха и Ориги принесли «Ливерпулю» победу в финале Лиги чемпионов (видео)В Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
30/05 21:00Хоккей
Третьяк вручил медаль Третьяку. Как чествовали ЦСКАНа «ЦСКА Арене» в «Парке легенд» состоялся вечер в честь обладателя Кубка Гагарина, 24-кратного чемпиона страны ЦСКА.
28/05 20:00Хоккей
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.
28/05 22:00Хоккей
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.
29/05 16:45Хоккей
Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
01/06 23:24Футбол
Девушка, выбежавшая на поле в матче финала Лиги чемпионов. Кто она? (фото, видео)В первом тайме матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на поле выбежала девушка. Она хотела снять купальник.
30/05 13:00Хоккей
Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
Новости
02:03 Футбол «Ливерпуль», «Челси», «Барселона» и «Зенит – в первой корзине Лиги чемпионов-2019/20
01:47 Легкая атлетика Британский журналист рассказал о возможном отстранении России от Олимпиады
01:37 Футбол СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании
01:34 Футбол Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19
01:25 Футбол Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть
01:24 Футбол Карикатура дня: «Ливерпульская четверка»
01:09 Футбол Джордан Хендерсон: Без Клоппа эта победа была бы невозможна
01:01 Футбол Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов
00:50 Футбол «Челси» и «Ливерпуль» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА
00:47 Футбол Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках
00:43 Футбол Трент Александер-Арнолд: Я - обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью
00:37 Футбол Мохамед Салах: Победа в Лиге чемпионов - невероятное достижение для меня
00:19 Футбол «Рома» получит пять миллионов евро после победы «Ливерпуля» в ЛЧ
00:15 Футбол «Ливерпуль» обошел «Барселону» и «Баварию» по победам в Лиге чемпионов
00:02 Футбол Клопп выиграл первый еврокубок с четвертой попытки
23:57 Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
23:52 Футбол «Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Ориги удвоил преимущество мерсисайдев
23:51 Футбол «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Выбежавшая на поле девушка получила 130 тысяч подписчиков
23:42 Теннис Анисимова повторила достижение Хингис
23:25 Футбол Дик Адвокат: Очень плохой финал
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика