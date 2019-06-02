Клопп выиграл первый еврокубок с четвертой попытки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп привел команду к победе Лиги чемпионов.
Это первый международный успех специалиста. Ранее его команды дважды играли в финале Лиги чемпионов, и один раз в финале Лиги Европы, но проигрывали. В 2013 году «Боруссия» уступила «Баварии» (1:2), в 2016 году «Ливерпуль» оказался слабее «Севильи» (1:3), а в 2018 – «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).
Теперь в коллекции тренера шесть трофеев.
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