«Ливерпуль» обошел «Барселону» и «Баварию» по победам в Лиге чемпионов - Советский спорт
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02 июня 2019 00:15ФутболБезъязычный Алексей

«Ливерпуль» обошел «Барселону» и «Баварию» по победам в Лиге чемпионов

Британский клуб выиграл главный еврокубок шестой раз в своей истории.

Больше титулов имеют только «Реал» (13) и «Милан» (7). По пять раз Кубок и Лигу чемпионов выигрывали «Бавария» и «Барселона», которых и обошел «Ливерпуль», победив в мадридском финале со счетом 2:0 «Тоттенхэм». К победе в главном турнире Старого Света «красных» приводили четыре главных тренера – Боб Пейсли, Джо Фэгэн, Рафаэль Бенитес и Юрген Клопп. Напомним, что немецкий специалист до этого проиграл два финала ЛЧ – год назад с «Ливерпулем» и в 2013-м с дортмундской «Боруссией». Для Клоппа это первый титул с тех пор, как четыре года назад возглавил «Ливерпуль».

Благодаря победе в Лиге чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» будет посеян в первой корзине при жеребьевке ЛЧ-2019/20. Кроме того, команда Клоппа сыграет 14 августа в Суперкубке УЕФА против «Челси». Матч пройдет в Стамбуле, где в 2005 году «Ливерпуль» победил «Милан», отыгравшись со счета 0:3, в финале ЛЧ.

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