Мохамед Салах: Победа в Лиге чемпионов - невероятное достижение для меня - Советский спорт
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02 июня 2019 00:37Футбол

Мохамед Салах: Победа в Лиге чемпионов - невероятное достижение для меня

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.

- Теперь все довольны. Я рад, что сыграл второй финале подряд и что удалось отыграть весь матч. Сегодня каждый сделал все возможное, никаких индивидуальных выступлений, вся команда была невероятной.

Я многим пожертвовал ради своей карьеры, чтобы переехать из своей деревни в Каир и представлять Египет на таком уровне. Дойти до такого уровня - это невероятное достижение для меня, - цитирует Салаха BBC.

Напомним, что Салах точным ударом с пенальти открыл счет в этой встрече.

Отметим, что «Ливерпуль» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов в своей истории, а наставник мерсисайдцев Юрген Клопп – первый в своей тренерской карьере.

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