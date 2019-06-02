Мохамед Салах: Победа в Лиге чемпионов - невероятное достижение для меня

- Теперь все довольны. Я рад, что сыграл второй финале подряд и что удалось отыграть весь матч. Сегодня каждый сделал все возможное, никаких индивидуальных выступлений, вся команда была невероятной.
Я многим пожертвовал ради своей карьеры, чтобы переехать из своей деревни в Каир и представлять Египет на таком уровне. Дойти до такого уровня - это невероятное достижение для меня, - цитирует Салаха BBC.
Напомним, что Салах точным ударом с пенальти открыл счет в этой встрече.
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