Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках - Советский спорт
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02 июня 2019 00:47ФутболКоноплев Александр

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Клопп пьян без вина.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов пожаловался на отсутствие сил и поблагодарил руководство команды за отсутствие давления.

– Я так рад за своих футболистов, помощников и свою семью. Они очень переживают за меня. Они заслужили эту победу больше, чем кто-либо другой.

«Ливерпуль» боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами.

Это лучший вечер в наших карьерах. Мы потратили много времени, но мы развились и стали совершеннее. Владельцы не давили на нас. Обычно 20 минут после матча наполовину пьян, но сейчас я пью только воду, – приводит слова Клоппа сайт УЕФА.

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