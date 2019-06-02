Джордан Хендерсон: Без Клоппа эта победа была бы невозможна

- Без нашего тренера это было бы невозможно. Нам приходилось переживать непростые времена по ходу сезона, но то, что он сделал с тех пор, как пришел сюда, невероятно. Он создал особенную атмосферу в раздевалке — вся похвала достается тренеру. Я горжусь тем, что являюсь частью этого футбольного клуба, и для меня это что-то особенное. Это лучший момент в моей жизни, это то, о котором я мечтал с детства.

Я просто стараюсь выкладываться по максимуму каждый матч, когда играю в футбол, и помогать своей команде, несмотря ни на что. У меня были сложные времена, но я продолжал идти вперед, как и этот клуб. Дело не во мне, дело не в том, что я, как капитан, поднимаю кубок. Дело в клубе, в этих парнях, в этом тренере. Теперь надо продолжать двигаться вперед и не останавливаться, - цитирует Хендерсона ВВС.

Отметим, что после этой победы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прервал свою серию из шести поражений в финалах.

Ранее немецкий специалист вместе с «Боруссией» дважды терпел поражения в финалах Кубка Германии («Бавария» (0:2), сезон-2013/14; «Вольфсбург» (1:3), сезон-2014/15), а также уступил с дортмундской командой «Баварии» (1:2) в финале Лиги чемпионов (2012/13).

С «Ливерпулем» немец проиграл «Севилье» в финале Лиги Европы («Севилья» (1:3), сезон-2015/16), а также потерпел поражения в финале Кубка английской лиги («Манчестер Сити» (1:3), сезон-2015/16) и Лиги чемпионов («Реал» (1:3), сезон-2017/18).