Джордан Хендерсон: Без Клоппа эта победа была бы невозможна

- Без нашего тренера это было бы невозможно. Нам приходилось переживать непростые времена по ходу сезона, но то, что он сделал с тех пор, как пришел сюда, невероятно. Он создал особенную атмосферу в раздевалке — вся похвала достается тренеру. Я горжусь тем, что являюсь частью этого футбольного клуба, и для меня это что-то особенное. Это лучший момент в моей жизни, это то, о котором я мечтал с детства.
Я просто стараюсь выкладываться по максимуму каждый матч, когда играю в футбол, и помогать своей команде, несмотря ни на что. У меня были сложные времена, но я продолжал идти вперед, как и этот клуб. Дело не во мне, дело не в том, что я, как капитан, поднимаю кубок. Дело в клубе, в этих парнях, в этом тренере. Теперь надо продолжать двигаться вперед и не останавливаться, - цитирует Хендерсона ВВС.
Отметим, что после этой победы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прервал свою серию из шести поражений в финалах.
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