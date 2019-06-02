Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть

- Сейчас трудно говорить - мы очень расстроены. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Но я горжусь своими парнями. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча, - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Почеттино привел «Тоттенхэм» к первому в истории клуба финалу Лиги чемпионов.
Отметим, что дебютанты финалов Лиги чемпионов не добивались победы с 1997 года, с того времени, когда это удалось сделать дортмундской «Боруссии». Позже в финале свою первую попытку провалили «Валенсия» (2000), «Байер» (2002), «Монако» (2004), «Арсенал» (2006) и «Челси» (2008).
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