Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть Главный тренер «Тоттенхэма» Мауриcио Почеттино прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:2).

- Сейчас трудно говорить - мы очень расстроены. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Но я горжусь своими парнями. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча, - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Почеттино привел «Тоттенхэм» к первому в истории клуба финалу Лиги чемпионов.

Отметим, что дебютанты финалов Лиги чемпионов не добивались победы с 1997 года, с того времени, когда это удалось сделать дортмундской «Боруссии». Позже в финале свою первую попытку провалили «Валенсия» (2000), «Байер» (2002), «Монако» (2004), «Арсенал» (2006) и «Челси» (2008).