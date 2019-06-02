Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19 - Советский спорт
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02 июня 2019 01:34Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19

Капитан «Барселоны» Лионель Месси впервые с сезона-2011/12 единолично стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Аргентинский нападающий забил 12 голов в десяти встречах главного клубного европейского турнира. Вторую строчку в списке бомбардиров занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, записавший на свой счет восемь забитых мячей в восьми играх. Замкнул тройку лидеров с шестью точными ударами в семи матчах форвард Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

Напомним, что победителем Лиги чемпионов в завершившемся сезоне стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Лучшие снайперы Лиги чемпионов:

2018/19: Лионель Месси («Барселона») - 12
2017/18: Криштиану Роналду («Реал») - 15
2016/17: Криштиану Роналду («Реал») - 12
2015/16: Криштиану Роналду («Реал») - 16
2014/15: Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал») - 10
2013/14: Криштиану Роналду («Реал») - 17
2012/13: Криштиану Роналду («Реал») - 12
2011/12: Лионель Месси («Барселона») - 14

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