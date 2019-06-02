СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании Неймар влип в неприятную историю.

Нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании, сообщает UOL.

Заявление о возможном преступлении было подано в 31 мая. По словам потерпевшей, Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже, куда она приехала после знакомства с футболистом через инстаграм. При этом форвард был пьян и агрессивен.

На данный момент Неймар готовится со сборной Бразилии к Кубку Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.