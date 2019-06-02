Рейеса похоронят 3 июня в его родном городе Похороны бывшего футболиста «Реала», «Арсенала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса пройдут 3 июня.

Похороны Рейеса состоятся в его родном городе Утрера, перед этим гроб с телом испанца будет доставлен в местную церковь Санта-Мария.

Футболист погиб 1 июня в ДТП вместе с двумя двоюродными братьями.

Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе «Севильи», становился чемпионом Испании в составе мадридского «Реала», выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским «Арсеналом», в составе «Атлетико» дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.

За сборную Испании футболист провел 21 матч и забил 4 мяча.