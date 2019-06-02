СМИ: «Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара - Советский спорт
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02 июня 2019 16:20ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

Об этом сообщает Sunday Times.

Хавбек сборной Бельгии Эден Азар покинет «Челси» в летнее межсезонье.

Согласно источнику, полузащитник станет игроком мадридского «Реала».

Отмечается, что испанцы договорились о его переходе за 110 млн евро. Также в качестве бонуса за выступления футболиста англичане могут получить до 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что Азар принял предложение «сливочных», поскольку мечтал поработать с Зинедином Зиданом.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Добавим, что за 7 лет он дважды выигрывал АПЛ, однажды Кубок страны, а также один Кубок английской лиги и две Лиги Европы.

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