СМИ: Игнашевич возглавит московское «Торпедо» - Советский спорт
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02 июня 2019 16:41ФутболГичунцев Артур

СМИ: Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Ранее специалист покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич договорился о работе главным тренером «Торпедо». Такой информацией располагает Sport24.ru.

Согласно источнику, о назначении 39-летнего наставника станет известно завтра, 3 июня.

Напомним, Игнашевич, будучи тренером молодежной команды ЦСКА, помог армейцам завоевать золотые медали.

Что касается «Торпедо», то в минувшем сезоне подопечные Игоря Колыванова заняли первое место в таблице ПФЛ.

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