СМИ: Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич договорился о работе главным тренером «Торпедо». Такой информацией располагает Sport24.ru.
Согласно источнику, о назначении 39-летнего наставника станет известно завтра, 3 июня.
Напомним, Игнашевич, будучи тренером молодежной команды ЦСКА, помог армейцам завоевать золотые медали.
Что касается «Торпедо», то в минувшем сезоне подопечные Игоря Колыванова заняли первое место в таблице ПФЛ.
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