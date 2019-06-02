Ван Гал – о переходе де Йонга в «Барселону»: Он мог выбрать вариант получше

Бывший главный тренер «Аякса» Луи ван Гал прокомментировал трансфер полузащитника сборной Голландии Френки де Йонга в «Барселону».
«Честно говоря, он мог выбрать вариант получше. Ему будет тяжело в «Барселоне», и тут дело не в том, что он может не подойти команде. Френки придется бороться за место в стартовом составе», – приводит слова специалиста FOX Sports.
В минувшем сезоне 22-летний полузащитник помог «Аяксу» выиграть национальное первенство, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.
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