«ПСЖ» готов побороться за Ромелу Лукаку

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку привлек внимание руководства «ПСЖ».
Согласно источнику, чемпион Франции рассматривает вариант с приглашением игрока в летнее межсезонье.
Ранее сообщалось, что 26-летний бельгиец покинет «Олд Траффорд» по решению Уле-Гуннара Сульшера.
Также сообщалось, что он уже согласовал пятилетний контракт с «Интером» и будет получать 12 млн евро в год.
В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.
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