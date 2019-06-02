«ПСЖ» готов побороться за Ромелу Лукаку Об этом сообщает Calciomercato.com.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку привлек внимание руководства «ПСЖ».

Согласно источнику, чемпион Франции рассматривает вариант с приглашением игрока в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что 26-летний бельгиец покинет «Олд Траффорд» по решению Уле-Гуннара Сульшера.

Также сообщалось, что он уже согласовал пятилетний контракт с «Интером» и будет получать 12 млн евро в год.

В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.