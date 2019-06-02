Источник: Паршивлюк согласовал контракт с московским «Динамо» Об этом сообщает «Чемпионат».

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк станет игроком московского «Динамо».

Согласно источнику, 30-летний футболист уже согласовал условия личного контракта и достанется бело-голубым на правах свободного агента.

Отмечается, что он вел переговоры с «Ростовом» о продлении соглашения. Донской клуб хотел сохранить игрока, предложив контракт с понижением зарплаты. В конечном итоге, Паршивлюк ответил отказом.

В минувшем сезон защитник отыграл в РПЛ 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

Добавим ,что он является воспитанником московского «Спартака».