Источник: Паршивлюк согласовал контракт с московским «Динамо»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк станет игроком московского «Динамо».
Согласно источнику, 30-летний футболист уже согласовал условия личного контракта и достанется бело-голубым на правах свободного агента.
Отмечается, что он вел переговоры с «Ростовом» о продлении соглашения. Донской клуб хотел сохранить игрока, предложив контракт с понижением зарплаты. В конечном итоге, Паршивлюк ответил отказом.
В минувшем сезон защитник отыграл в РПЛ 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
Добавим ,что он является воспитанником московского «Спартака».
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