Неймар может стать фигурантом еще одного дела Неймара сглазили – других объяснений нет.

Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть обвинен в раскрытии персональных данных, сообщает Folha de S.Paulo.

Ранее футболиста обвинили в изнасиловании неизвестно девушки. Предполагается, что форвард мог пригласить потерпевшую из Бразилии во Франции, а потом надругаться над ней.

Чтобы доказать свою невиновность, Неймар опубликовал скриншоты переписки с девушкой. На них видны интимные фото возможной потерпевшей. Это нарушение закона о персональных данных, по которому Неймару грозит до пяти лет.