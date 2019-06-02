Неймар может стать фигурантом еще одного дела - Советский спорт
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02 июня 2019 23:30ФутболКоноплев Александр

Неймар может стать фигурантом еще одного дела

Неймара сглазили – других объяснений нет.

Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть обвинен в раскрытии персональных данных, сообщает Folha de S.Paulo.

Ранее футболиста обвинили в изнасиловании неизвестно девушки. Предполагается, что форвард мог пригласить потерпевшую из Бразилии во Франции, а потом надругаться над ней.

Чтобы доказать свою невиновность, Неймар опубликовал скриншоты переписки с девушкой. На них видны интимные фото возможной потерпевшей. Это нарушение закона о персональных данных, по которому Неймару грозит до пяти лет.

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