Италия и Колумбия вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира - Советский спорт
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03 июня 2019 00:41ФутболКоноплев Александр

Италия и Колумбия вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира

Определились два четвертьфиналиста МЧМ-2019.

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира U20.

Сборная Италии обыграла Польшу – 1:0, и теперь сыграет с победителем пары Аргентина – Мали.

Колумбия по пенальти обыграла Новую Зеландию. В четвертьфинале ее ждет победитель пары Украина – Панама.

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