Италия и Колумбия вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира U20.
Сборная Италии обыграла Польшу – 1:0, и теперь сыграет с победителем пары Аргентина – Мали.
Колумбия по пенальти обыграла Новую Зеландию. В четвертьфинале ее ждет победитель пары Украина – Панама.
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