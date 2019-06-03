Четыре клуба готовы купить юниора «Бенфики» Фелиша 19-летний игрок просто нарасхват.

Только недавно «Бенфика» сообщила, что не желает продавать Жоау Фелиша меньше, чем за 120 миллионов евро, так сразу на футболиста нашлись четыре покупателя, утверждает AS.

Ранее интерес в 19-летнему форварду проявлял «Реал», но он предложил 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 11 результативных передач в 43 матчах за «Бенфику» на клубном уровне.