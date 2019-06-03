«Бенфика» отказалась продавать Жоау Фелиша в «Реал» за 80 миллионов евро - Советский спорт
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03 июня 2019 07:26ФутболЛипкин Антон

«Бенфика» отказалась продавать Жоау Фелиша в «Реал» за 80 миллионов евро

19-летний португалец считается одним из самых талантливых игроков Европы.

«Реал» сделал предложение «Бенфике» по трансферу полузащитника Жоау Фелиша в размере 80 миллионов евро с возможными бонусами, однако получил из Лиссабона отказ, сообщает AS.

С учетом бонусов сумма трансфера могла вырасти до 120 миллионов евро, однако «Бенфика» рассчитывает гарантированно получить эту сумму и, более того, уже имеет такие предложения от других клубов.

В свои 19 лет Жоау Фелиш уже провел за «Бенфику» 43 матча, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

На него также претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Атлетико».

Контракт полузащитника с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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