«Бенфика» отказалась продавать Жоау Фелиша в «Реал» за 80 миллионов евро 19-летний португалец считается одним из самых талантливых игроков Европы.

«Реал» сделал предложение «Бенфике» по трансферу полузащитника Жоау Фелиша в размере 80 миллионов евро с возможными бонусами, однако получил из Лиссабона отказ, сообщает AS.

С учетом бонусов сумма трансфера могла вырасти до 120 миллионов евро, однако «Бенфика» рассчитывает гарантированно получить эту сумму и, более того, уже имеет такие предложения от других клубов.

В свои 19 лет Жоау Фелиш уже провел за «Бенфику» 43 матча, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

На него также претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Атлетико».

Контракт полузащитника с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2023 года.