«Ювентус» может заплатить «Челси» компенсацию за переход Сарри

Чемпион Италии «Ювентус» готов рассмотреть возможность выплаты неустойки «Челси» за разрыв контракта с главным тренером Маурицио Сарри, сообщает The Independent.
В Турине по-прежнему рассматривают 60-летнего итальянца главным кандидатом на замену Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона.
При этом вопреки ранее опубликованной информации «Челси» не планирует увольнять Саррри, под руководством которого команда заняла третье место в премьер-лиге, победила в Лиге Европы и дошла до финала Кубка лиги.
Таким образом, если в «Ювентусе» окончательно остановились на кандидатуре Сарри, то клубу придется заплатить «синим» неустойку. По информации источника, она может составить пять миллионов фунтов.
Ранее стало известно, что Сарри уже проинформировал руководство «Челси» о желании возглавить «Ювентус».
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