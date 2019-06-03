Катерина Новосельцева: Мой муж болел против нашей сборной на чемпионате мира-2018 - Советский спорт
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03 июня 2019 08:37Футбол

Катерина Новосельцева: Мой муж болел против нашей сборной на чемпионате мира-2018

Бывшая баскетболистка Катерина Новосельцева призналась, что ее муж Иван Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018.

– Ваш супруг смотрел чемпионат мира?

– Да, и болел против сборной.

– Серьезно?
– Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты, – смеется Катерина. – Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод. Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек.

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