Катерина Новосельцева: Дзюба бился за место в сборной, а мой муж нет 

– Вместе с Ваней в «Арсенал» из «Зенита» перешел Дзюба, – вспоминает Екатерина. – И, не касаясь его личных качеств, можно сравнить и заметить – какой прорыв Артем совершил! У него тоже была цель пробиться в сборную. И он, в отличие от Вани, делал все, чтобы ее достичь. Был в постоянном контакте с тренером. Заранее определился со своей ролью в команде. И даже договорился сыграть против «Зенита». (Прим.ред.: за его выход на поле в том матче пришлось заплатить 10 миллионов рублей). На фоне Дзюбы мой муж за свою карьеру не бился совсем. Артем же – бился! И попал в команду! И стал лучшим в сборной на домашнем ЧМ, а после – лучшим игроком России 2018 года. При том, что исходные данные у них с Ваней были одни.
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