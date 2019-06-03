Катерина Новосельцева: Родственники говорили мужу: «Бабки капают, и – хорошо» - Советский спорт
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03 июня 2019 08:55ФутболМысин Николай

Катерина Новосельцева: Родственники говорили мужу: «Бабки капают, и – хорошо»

Катерина Новосельцева-Кейру рассказала о пребывании своего мужа Ивана Новосельцева в «Зените».

– Ивану было некомфортно в команде. Он не дружил ни с кем из игроков. Не общался ни с футболистами, ни с тренерами, ни с Мирчей Луческу (на тот момент – главным тренером «Зенита», – Прим. ред.). Ему было приятнее находиться рядом с врачами, с медицинским штабом команды. Вместо того, чтобы стараться доказывать, что ты лучший и достоин места в основе, ему было проще списать все на травмы и сидеть на скамейке. Фактически, он не был готов к переходу в топ-клуб. В первую очередь – психологически. Ваня думал, что все его полюбят за так. Просто потому, что он – хороший парень. Но хороший парень – это не профессия…

– Болельщики тогда, помнится, стали над ним посмеиваться.
– И, разумеется, критиковать! А он весь этот негатив стал переносить на меня. Будто это я виновата! Я старалась ему объяснить, что надо упорно работать. Надо стараться проявить себя. И что ни в коем случае нельзя переходить в дубль. Лучше тогда найти другую команду. Ждала поддержки от его родителей. Но, когда мы к ним приезжали, знаете, что они говорили? «Ваня, сиди и не рыпайся».

– Мол, «бабки капают»?
– Вот-вот! Вы говорите, будто сами все слышали. Так все и было. «Сиди, сынок, не дергайся. Бабки капают, все хорошо». И Ваня их слушал. Перевод в дубль его не пугал. Он мыслил иначе: «Побуду во второй команде, зато зарплата хорошая». А я не понимала – куда же делись все его амбиции, о которых он мне изначально рассказывал?

!Совсем скоро на нашем сайте огромное интервью-триллер Катерины Новосельцевой. Следите за нашими публикациями!

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