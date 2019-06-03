Федерико Бернардески: Сарри – подходящий тренер для меня

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался о возможном назначении Маурицио Сарри главным тренером команды.
«Я не буду высказаться о новом тренере, – приводит слова 25-летнего итальянца сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. – У нас в клубе отличное руководство, которое и принимает решение. Кто бы ни пришел, это будет отличный специалист, который принесет каждому игроку что-то большее.
Как игрок могу сказать, что Сарри подходящий тренер для меня. Но я не знаю, станет ли он нашим следующим тренером».
Напомним, Сарри, возглавляющий «Челси» с лета прошлого года, называется главным кандидатом на то, чтобы прийти на смену Массимилиано Аллегри, завершившему работу в клубе по окончании сезона.
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