«Ливерпуль» намерен предложить Клоппу улучшенный контракт

Владельцы «Ливерпуля» из компании Fenway Sports Group хотят предложить главному тренеру команды Юргену Клоппу новый контракт на улучшенных условиях, сообщает The Guardian.
Тем самым руководство клуба намерено вознаградить немца, который в субботу привел «красных» к победе в Лиге чемпионов.
Действующий шестилетний контракт Клоппа, подписанный летом 2016 года, действует еще три сезона. По нему зарплата тренера составляет семь миллионов фунтов в год.
В последнее время «Ливерпуль» продлил контракты с лидерами команды: Мохамедом Салахом, Садьо Мане, Роберто Фирмино, Трентом Александром-Арнольдом и Энди Робертсоном. Теперь приоритетной задачей руководства станет новое соглашение с Клоппом. Хотя сам немец по ходу сезона отказывался обсуждать продление контракта, ссылаясь на то, что он доволен нынешним.
Напомним, в субботу в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» нанес поражение «Тоттенхэму» (2:0) и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира.
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