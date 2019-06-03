Садьо Мане: Даже не знаю, насколько я счастлив. До сих пор не верится «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов.

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Думаю, мечта стала реальностью, – приводит The Daily Mail слова 27-летнего сенегальца. – Даже не знаю, насколько я счастлив. До сих пор не верится. Мне кажется, я все еще сплю.

Прошлый год получился не из легких. Было очень трудно, но это футбол. За это его и любят.

Мы многому научились. У нас стало больше опыта, и в то же время мы привыкли играть такого рода матчи, поэтому в этот раз было легче».

Напомним, «Ливерпуль» во втором сезоне подряд дошел до финала Лиги чемпионов. В прошлом году в Киеве «красные» проиграли «Реалу» (1:3), а в минувшую субботу нанесли поражение «Тоттенхэму» (2:0) и в шестой раз стали победителями турнира.