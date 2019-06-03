Садьо Мане: Даже не знаю, насколько я счастлив. До сих пор не верится

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.
«Думаю, мечта стала реальностью, – приводит The Daily Mail слова 27-летнего сенегальца. – Даже не знаю, насколько я счастлив. До сих пор не верится. Мне кажется, я все еще сплю.
Прошлый год получился не из легких. Было очень трудно, но это футбол. За это его и любят.
Мы многому научились. У нас стало больше опыта, и в то же время мы привыкли играть такого рода матчи, поэтому в этот раз было легче».
Напомним, «Ливерпуль» во втором сезоне подряд дошел до финала Лиги чемпионов. В прошлом году в Киеве «красные» проиграли «Реалу» (1:3), а в минувшую субботу нанесли поражение «Тоттенхэму» (2:0) и в шестой раз стали победителями турнира.
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