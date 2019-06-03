«Реал» не хочет платить более 70 миллионов евро за Эриксена

«Реал» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает AS.
В пятницу вечером президент «Реала» Флорентино Перес встретился со своим коллегой из «Тоттенхэма» Дэниэлем Леви на приеме в городском совете Мадрида в преддверии финала Лиги чемпионов. Не исключено, что руководители клубов могли обсудить трансфер 27-летнего датчанина.
Несмотря на опыт сложных переговоров по переходам Луки Модрича и Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал», у Переса и Леви установились хорошие отношения.
По информации источника, в Мадриде считают Эриксена идеальным вариантом на замену Модрича, которому в сентябре исполняется 34 года. При этом «Реал» не намерен платить за полузащитника сборной Дании более 70 миллионов евро.
Отметим, что контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года. Таким образом, уже в следующем году он может покинуть клуб бесплатно.
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