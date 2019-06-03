Лионель Месси: Мы общаемся с Неймаром, у нас есть группа в WhatsApp с ним и Суаресом

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что поддерживает общение с бывшим партнером по команде Неймаром.
«Неймар феноменален, – приводит Marca слова 31-летнего аргентинца. – Мы по-прежнему общаемся. У нас даже есть группа в WhatsApp, в которую входят он и Луис Суарес. Она называется что-то вроде «южноамериканцы».
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, после чего перешел в «Пари Сен-Жермен», который заплатил за него сумму отступных в размере 222 миллионов евро. Этот трансфер до нынешнего дня остается самым дорогим в истории футбола.
В июне все трое сыграют за свои сборные на Кубке Америки: Месси – за сборную Аргентины, Неймар – за сборную Бразилии, Суарес – за сборную Уругвая.
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