Лионель Месси: Мы общаемся с Неймаром, у нас есть группа в WhatsApp с ним и Суаресом - Советский спорт
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03 июня 2019 10:17ФутболЛипкин Антон

Лионель Месси: Мы общаемся с Неймаром, у нас есть группа в WhatsApp с ним и Суаресом

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что поддерживает общение с бывшим партнером по команде Неймаром.

«Неймар феноменален, – приводит Marca слова 31-летнего аргентинца. – Мы по-прежнему общаемся. У нас даже есть группа в WhatsApp, в которую входят он и Луис Суарес. Она называется что-то вроде «южноамериканцы».

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, после чего перешел в «Пари Сен-Жермен», который заплатил за него сумму отступных в размере 222 миллионов евро. Этот трансфер до нынешнего дня остается самым дорогим в истории футбола.

В июне все трое сыграют за свои сборные на Кубке Америки: Месси – за сборную Аргентины, Неймар – за сборную Бразилии, Суарес – за сборную Уругвая.

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