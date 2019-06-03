Игорь Колыванов: В ФНЛ краснеть за «Торпедо» не будут

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о перспективах черно-белых в ФНЛ.
«Я на 100 процентов уверен, что краснеть за нас не будут, – приводит «Собеседник» слова Колыванова. – Конечно, нужно укрепиться, взять четыре-пять-шесть футболистов. Но будем исходить из финансовых возможностей. И вообще, может Роман Иванович (Авдеев, владелец «Торпедо») Моуринью захочет пригласить».
Напомним, «Торпедо» стало победителем группу «Центр» ПФЛ и завоевало путевку в ФНЛ. В 26 матчах сезона команда одержала 20 побед при пяти ничьих и одном поражении.
Колыванов работает в «Торпедо» с июля 2017 года.
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