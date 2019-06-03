Ибрагимович забил эффектный гол через себя (видео) - Советский спорт
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03 июня 2019 10:31ФутболСметанникова Дарья

Ибрагимович забил эффектный гол через себя (видео)

«Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках очередного тура MLS на своем поле принимал «Нью-Инглэнд Революшн» и проиграл со счетом 1:2.

Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович забил единственный мяч своей команды. Шведский форвард на 84-й минуте эффектно пробил по воротам ударом через себя.

Для Ибрагимовича этот гол стал 11-м в 12 матчах сезона. 37-летний футболист уступает в гонке бомбардиров форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле, у которого 16 голов в 16 играх.

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