Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который исполнил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал эпизод с одиннадцатиметровым.

«В футболе до сих пор существует много неоднозначных моментов. Думаю, в случае с Муссой Сиссоко мяч сначала ударился ему в грудь, а затем отскочил в руку. Дамир Скомина был вынужден быстро принимать решение и сделал выбор в пользу 11-метрового», - приводит слова Моуринью «RT».

Напомним, в субботу «Ливерпуль» нанес поражение «Тоттенхэму» (2:0) в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано». Голы в матче забили форварды Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.

Этот титул стал первым после прихода в клуб главного тренера Юргена Клоппа. Всего же «Ливерпуль» завоевал свой шестой Кубок чемпионов.