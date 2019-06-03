Алан Ширер: Кейн совсем не выглядел нужным в финале Лиги чемпионов

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер заявил, что главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не стоило выпускать в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) нападающего Гарри Кейна.
«Кейн совсем не выглядел нужным в этом матче, – приводит «Газета.Ru» слова Ширера со ссылкой на The Sun. – Он был далеко не таким острым, каким мог и должен был быть».
Напомним, до прошлой субботы 25-летний Кейн не играл почти два месяца из-за травмы боковой связки левого голеностопа, которую он получил 9 апреля в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). Ожидалось, что форвард пропустит три месяца, однако он вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» в Мадриде и провел на поле все 90 минут.
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