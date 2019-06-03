Натхо выразил готовность вернуться в ЦСКА - Советский спорт
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03 июня 2019 10:50ФутболСметанникова Дарья

Натхо выразил готовность вернуться в ЦСКА

На данный момент 31-летний израильтянин выступает в чемпионате Греции за «Олимпиакос».

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо ответил на вопрос о возможном возвращении в российскую премьер-лигу.

«Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», - цитируют Натхо «Известия».

Напомним, Натхо играл в ЦСКА с 2014 году и с тех пор провел за московскую команду 142 матча, забив 28 мячей. Натхо – чемпион России-2015/16 и лучший бомбардир армейцев в сезонах 2014/15 и 2016/17.

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