Хосеп Гвардиола: Тренировать «Барселону»? Этот этап пройден - Советский спорт
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03 июня 2019 11:18ФутболЛипкин Антон

Хосеп Гвардиола: Тренировать «Барселону»? Этот этап пройден

Испанец не намерен возвращаться в родной клуб.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Барселону», которая может отправить в отставку Эрнесто Вальверде.

«Тренировать «Барселону»? Этот этап как тренера прошел, – приводит слова Гвардиолы «Газета.Ru» со ссылкой на Catalunya Radio. – Теперь дело за новыми поколениями. Всякий раз, когда я могу, я посещаю «Камп Ноу».

Напомним, Гвардиола является воспитанником «Барселоны», он играл за каталонцев с 1990 по 2001 годы, после чего тренировал клуб с 2008 по 2012 годы.

Следующий сезон станет для испанца четвертым в «Манчестер Сити». В двух предыдущих он приводил клуб к чемпионству.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает возможность отставки Вальверде. В завершившемся сезоне команда во второй раз подряд выиграла примеру, но проиграла в полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка Испании.

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