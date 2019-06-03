Россия – «Чертаново»: Дзюба открыл счет на 7-й минуте матча - Советский спорт
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03 июня 2019 16:13ФутболСметанникова Дарья

Россия – «Чертаново»: Дзюба открыл счет на 7-й минуте матча

В эти минуты проходит контрольный матч между сборной России и «Чертаново».

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте матча. Ворота «Чертаново» поразил форвард сборной России Артем Дзюба.

Ранее стал известен состав национальной команды на товарищеский матч.

Напомним, «Чертаново» занял пятое место в своем дебютном сезоне ФНЛ, отстав на одно очко от зоны стыковых матчей.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

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