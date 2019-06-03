Россия – «Чертаново»: Газинский получил травму, его заменил Ахметов

Полузащитник Юрий Газинский получил травму за сборную России в контрольной игре с «Чертаново».
По информации Sport24.ru, у игрока «Краснодара» повреждение плеча. О серьезности травмы станет известно позднее.
Газинского на 18-й минуте матча заменил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
Сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
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