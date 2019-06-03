Россия – «Чертаново»: Гилерме отразил пенальти, Миранчук удвоил преимущество сборной - Советский спорт
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03 июня 2019 16:37ФутболСметанникова Дарья

Россия – «Чертаново»: Гилерме отразил пенальти, Миранчук удвоил преимущество сборной

В Новогорске проходит товарищеский матч между сборной России и «Чертаново».

В середине первого тайма вратарь сборной России Маринато Гилерме отразил пенальти. Через несколько минут полузащитник Антон Миранчук удвоил преимущество национальной команды – 2:0.

Первый мяч сборной России забил Артем Дзюба на 7-й минуте.

Напомним, что сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

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