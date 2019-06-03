Месси выступает против трансфера Гризманна, и советует «Барселоне» вернуть Неймара

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продолжает переговоры о трансфере в «Барселону».
Согласно источнику, его переход может не состояться по нескольким причинам.
Во-первых, в стане «матрасников» недовольны поведением каталонского клуба, который без их ведома провел переговоры с игроком. Во-вторых, сумма отступных за француза составляет 200 млн евро. 1 июля этот ценник упадет до 120 млн евро.
В-третьих, капитан «Барселоны» Лионель Месси выступает против этой сделки и советует боссам сине-гранатовых вернуть форварда «ПСЖ» Неймара, который готов покинуть чемпионат Франции ради переезда на «Камп Ноу».
Отмечается, что аргентинец недоволен поведением Гризманна, который в 2018 году отказал «Барселоне» и продлил контракт с «Атлетико». Месси считает, что нападающий устроил из этого целое шоу.
Добавим, что ранее мадридский клуб официально объявил, что француз решил покинуть команду в летнее межсезонье.
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