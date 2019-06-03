Россия – «Чертаново»: Головин забил третий мяч

В концовке первого тайма полузащитник Александр Головин забил третий мяч в ворота «Чертаново».
Ранее за сборную России отличились Артем Дзюба (7-я минута) и Антон Миранчук (26). Вратарь национальной команды Маринато Гилерме отразил пенальти.
Напомним, что сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
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