Россия – «Чертаново»: Головин забил третий мяч - Советский спорт
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03 июня 2019 16:52ФутболСметанникова Дарья

Россия – «Чертаново»: Головин забил третий мяч

В Новогорске проходит товарищеский матч между сборными России и «Чертаново».

В концовке первого тайма полузащитник Александр Головин забил третий мяч в ворота «Чертаново».

Ранее за сборную России отличились Артем Дзюба (7-я минута) и Антон Миранчук (26). Вратарь национальной команды Маринато Гилерме отразил пенальти.

Напомним, что сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

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