Мохамед Салах: «Ливерпуль» готов бросить вызов «Манчестер Сити» В этом году «красные» уступили трофей «горожанам» с разницей в одно очко.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от следующего сезона в АПЛ.

«Наша победа в Лиге чемпионов – начало чего-то большего. В следующем сезоне мы покажем себя в АПЛ.

Это был первый год, когда мы вели борьбу за чемпионство. Мы прогрессируем и на данный момент готовы бросить вызов «Манчестер Сити».

Выиграв Лигу чемпионов, мы приобрели огромный опыт, который поможет нам сделать шаг вперед», – цитирует нападающего пресс-служба АПЛ.