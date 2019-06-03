Мохамед Салах: «Ливерпуль» готов бросить вызов «Манчестер Сити» - Советский спорт
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03 июня 2019 18:13ФутболГичунцев Артур

Мохамед Салах: «Ливерпуль» готов бросить вызов «Манчестер Сити»

В этом году «красные» уступили трофей «горожанам» с разницей в одно очко.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от следующего сезона в АПЛ.

«Наша победа в Лиге чемпионов – начало чего-то большего. В следующем сезоне мы покажем себя в АПЛ.

Это был первый год, когда мы вели борьбу за чемпионство. Мы прогрессируем и на данный момент готовы бросить вызов «Манчестер Сити».

Выиграв Лигу чемпионов, мы приобрели огромный опыт, который поможет нам сделать шаг вперед», – цитирует нападающего пресс-служба АПЛ.

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