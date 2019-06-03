Фетисов хочет развивать на Кавказе хоккей Фетисов – кавказцам: Хватит вам бороться с утра до вечера.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что на Кавказе нужно развивать хоккей с шайбой. Депутату не нравится, что в этом регионе России культивируются исключительно единоборства.

– Несколько месяцев продвигаем идею развития хоккея на Северном Кавказе. Хватит вам бороться с утра до вечера. Я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе.

Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально. Я точно знаю, что пацаны через 10 лет будут конкурировать с мировыми звездами. Характер есть, физически достаточно подготовлены, коллективное мышление надо развивать, а хоккей этому быстро учит, – сказал Фетисов в интервью ТАСС.