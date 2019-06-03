Роман Зобнин: Сборная помогает забыть этот сезон Роман Зобнин: Думаю, Сан-Марино будет играть в похожей манере

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после контрольного матча с «Чертаново» (6:0) отметил, что эта игра была полезна для физического тонуса.

– Сыграли для тонуса, последний матч РПЛ закончился давно. Этот матч — часть подготовки к официальным играм. Думаю, Сан-Марино будет играть в похожей манере. С ними мы должны брать три очка. Забьем так же много — будет хорошо. Переключение на сборную помогает забыть этот сезон. Без сборной было бы сложнее, — приводит слова Зобнина Sport24.

В минувшем сезоне РПЛ Зобнин забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 26 играх за «Спартак».