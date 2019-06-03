«Зенит» пытался пригласить защитника «Атлетико Минейро», но получил отказ

«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛ Переходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.

Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час! Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.

Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции 1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондиции После товарищеского матча с «Чертаново», который сборная России провела в рамках подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.

Роман Зобнин: Как освоился на поле с Бариновым? Он выжигал, я наблюдал Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о контрольном матче с «Чертаново», который сегодня прошел в Новогорске.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

«Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛ Игорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».

Сборная готовится к Евро, чем обидели Мхитаряна и все итоги РПЛ. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 4 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй круг Обе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».