«Зенит» пытался пригласить защитника «Атлетико Минейро», но получил отказ

Питерский «Зенит» намеревается укрепить защитную линию в летнее межсезонье.
Согласно источнику, чемпион России предложил 20 млн евро за Ренана Лоди, который выступает в составе Атлетико Минейро».
Отмечается, что клуб из Бразилии ответил отказом. Руководство хочет выручить с продажи 21-летнего футболиста 25 млн евро.
Ранее сообщалось, что Лоди интересе мадридскому «Атлетико». По слухам, испанцы пытались пригласить защитника этой зимой, предложив 15 млн евро, что также не устроило бразильский клуб.
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