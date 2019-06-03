«Зенит» пытался пригласить защитника «Атлетико Минейро», но получил отказ - Советский спорт
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03 июня 2019 20:17ФутболГичунцев Артур

«Зенит» пытался пригласить защитника «Атлетико Минейро», но получил отказ

Об этом сообщает Gazeta Do Povo.

Питерский «Зенит» намеревается укрепить защитную линию в летнее межсезонье.

Согласно источнику, чемпион России предложил 20 млн евро за Ренана Лоди, который выступает в составе Атлетико Минейро».

Отмечается, что клуб из Бразилии ответил отказом. Руководство хочет выручить с продажи 21-летнего футболиста 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лоди интересе мадридскому «Атлетико». По слухам, испанцы пытались пригласить защитника этой зимой, предложив 15 млн евро, что также не устроило бразильский клуб.

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