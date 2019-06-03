Юрченко и Торбинский покинули «Енисей» - Советский спорт
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03 июня 2019 20:57ФутболКоноплев Александр

Юрченко и Торбинский покинули «Енисей»

Красноярцы расстались с десятком игроков.

«Енисей» объявил об уходе из клуба 10 футболистов. На рынок свободных агентов выходят голкиперы Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский и Арсен Хубулов, а также форварды Михаил Костюков и Александр Кутьин.

В минувшем сезоне красноярцы выступали в Российской премьер-лиге, но в итоге вылетели в Футбольную национальную лигу.

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