Юрченко и Торбинский покинули «Енисей» Красноярцы расстались с десятком игроков.

«Енисей» объявил об уходе из клуба 10 футболистов. На рынок свободных агентов выходят голкиперы Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский и Арсен Хубулов, а также форварды Михаил Костюков и Александр Кутьин.

В минувшем сезоне красноярцы выступали в Российской премьер-лиге, но в итоге вылетели в Футбольную национальную лигу.