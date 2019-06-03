Кинси Волански: Мой инстаграм либо хакнули, либо деактивировали

- В ваш инстаграм после мадридского забега добавилось 2,5 миллиона подписчиков. Ждали такого эффекта?

- Так у меня сейчас и нет инстаграм-аккаунта. Его либо хакнули, либо деактивировали. И никакого громадного прироста я не ждала. Была в тот момент за решеткой и вообще ничего не знала. Когда меня выпустили, друзья сказали: «Проверь свой инстаграм». А у меня там миллион подписчиков добавился. Просто не понимала, что происходит.

- Получается, как настоящий гангстер, набирали подписчиков, находясь в тюрьме…

- Абсолютно. Это какое-то безумие!

- А когда Виталий выбежал на поле в 2014-м на финале чемпионата мира, сколько у него добавилось подписчиков, знаете?

- Думаю, несколько сотен тысяч. Вот сейчас мне друг подсказывает, что я наверняка установила мировой рекорд по скорости добавления миллиона подписчиков. Всего час!

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