Кинси Волански: Мой инстаграм либо хакнули, либо деактивировали

- В ваш инстаграм после мадридского забега добавилось 2,5 миллиона подписчиков. Ждали такого эффекта?
- Так у меня сейчас и нет инстаграм-аккаунта. Его либо хакнули, либо деактивировали. И никакого громадного прироста я не ждала. Была в тот момент за решеткой и вообще ничего не знала. Когда меня выпустили, друзья сказали: «Проверь свой инстаграм». А у меня там миллион подписчиков добавился. Просто не понимала, что происходит.
- Получается, как настоящий гангстер, набирали подписчиков, находясь в тюрьме…
- Абсолютно. Это какое-то безумие!
- А когда Виталий выбежал на поле в 2014-м на финале чемпионата мира, сколько у него добавилось подписчиков, знаете?
- Думаю, несколько сотен тысяч. Вот сейчас мне друг подсказывает, что я наверняка установила мировой рекорд по скорости добавления миллиона подписчиков. Всего час!
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