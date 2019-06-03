Виталий Здоровецкий: Я получил бесплатную рекламу в финале Лиги чемпионов

- В современном мире, сходящем с ума по подписчикам в соцсетях, вы показали себя гуру. Сколько это приносит в финансовом эквиваленте?
- Не могу назвать сумму, но приведу пример: реклама по ТВ на финале Лиги чемпионов стоит четыре миллиона, а я прорекламировал свой сайт бесплатно. Ты должен быть умным, понимать происходящее, чтобы конвертировать то, чем занимаешься, в деньги.
- У вас есть советники или вы творите одиночку.
- Все делаю сам. У меня нет никаких консультантов - ни финансовых, ни других. Я же говорю: все возможно! И показываю другим, как делать миллионы подписчиков и при этом доносить миру свою точку зрения.
- Кинси сказала, что вы завязали с забегами на поле, но при этом у вас была идея выбежать вдвоем. Что насчет России?
- Может быть, может быть. Поймай меня, если сможешь. (Смеется.) Посмотрим.
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