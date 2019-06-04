Игнатьев раскритиковал «Торпедо» за увольнение Колыванова

Бывший главный тренер «Торпедо», комментируя уход Игоря Колыванова с поста главного тренера черно-белых, отметил, что это несправедливое решение руководства клуба.
У Колыванова, выведшего клуб в ФНЛ, истек срок контракта.
– Уход Колыванова из «Торпедо» – это вопиющая несправедливость. Команда прошла весь турнир на одном дыхании, выиграла его с большим отрывом. Конечно, мы не знаем, что происходит внутри, поэтому трудно оценивать, почему руководство клуба не стало продлевать контракт с тренером. Но Колыванов решил большую и очень важную задачу для «Торпедо», его никак нельзя было убирать из команды. Не факт, что новый тренер даст результат.
Наверное, проще было бы подумать о замене тренера в середине следующего сезона, если бы что-то не заладилось. Но это перспективы. Контракт с Колывановым подписывали при мне. Это вдумчивый специалист, хороший педагог. Он был хорошим футболистом, знает детали и тонкости игры, и эти нюансы помогли в какой-то степени прогрессировать «Торпедо» и выйти в ФНЛ. У него везде получалось хорошо – в «Уфе», в юношеской сборной, – цитирует Игнатьева РИА «Новости».
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