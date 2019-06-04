К Неймару приехала полиция

Бразильская полиция посетила тренировочную базу сборной Бразилии, чтобы привлечь нападающего Неймара к допросу по делу о возможном изнасиловании, утверждает Globo Esporte. Стражи правопорядка ждали футболиста 45 минут, чтобы получить согласие о даче показаний 7 июня.
Также полиция конфисковала у Неймара телефон, на котором хранится переписка с возможной потерпевшей.
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