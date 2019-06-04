«Реал» сохранил лидерство в клубном рейтинге УЕФА, «Реал» - 19-й, «Спартак» – 89-й Победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» на 11-м месте.

«Реал» продолжает лидировать в клубном рейтинге УЕФА по итогам сезона-2018/2019.

Напомним, рейтинг учитывает выступление клубов в еврокубках за пять предыдущих лет.

У «Реала» 146 очков, что на восемь больше, чем у «Барселоны». В первую пятерку также входят «Бавария» (128), «Атлетико» (127) и «Ювентус» (124).

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» расположился на 11-й позиции. А лучшая из российских команд – «Зенит» – занимает 19-е место.

От рейтинга УЕФА зависит посев команд при жеребьевках.

Рейтинг УЕФА

1. «Реал» (Испания) – 146 очков

2. «Барселона» (Испания) – 138

3. «Бавария» (Германия) – 128

4. «Атлетико» (Испания) – 127

5. «Ювентус» (Италия) – 124

6. «Манчестер Сити» (Англия) – 106

7. «Севилья» (Испания) – 104

8. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 103

9. «Арсенал» (Англия) – 101

10. «Порту» (Португалия) – 93

11. «Ливерпуль» (Англия) – 91…

19. «Зенит» (Россия) – 72…

32. ЦСКА (Россия) – 48…

43. «Краснодар» (Россия) – 34,5…

54. «Локомотив» (Россия) – 28,5…

89. «Спартак» (Россия) – 16…

91. «Динамо» (Россия) – 16