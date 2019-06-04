Бразильская конфедерация футбола отложила показания Неймара по делу об изнасиловании

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар даст показания по обвинению в изнасиловании на следующей неделе, сообщает globoesporte.com.
Накануне полиция посетила расположение национальной команды, которая готовится к домашнему Кубку Америки. Ожидалось, что 27-летний нападающий будет допрошен в пятницу, однако Бразильская конфедерация футбола договорилась с судебными органами о том, что дача показаний состоится на следующей неделе после того, как сборная проведет товарищеские матчи с Катаром (5 июня) и Гондурасом (9 июня). Неймар подписал соответствующие документы.
Напомним, Неймар обвиняется в изнасиловании, которое произошло 15 мая в парижском отеле.
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе хозяева сыграют в группе A с Боливией (14 июня), Венесуэлой (18 июня) и Перу (22 июня).
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